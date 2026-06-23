Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Minus

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,25 Prozent auf 18 165,29 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,861 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,994 Prozent leichter bei 18 212,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 395,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 212,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 150,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der SDAX bei 18 736,95 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 16 463,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 523,43 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,66 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 3,04 Prozent auf 19,00 EUR), NORMA Group SE (+ 1,93 Prozent auf 18,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1,63 Prozent auf 50,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,83 Prozent auf 31,52 EUR) und Nagarro SE (+ 0,65 Prozent auf 34,24 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-4,98 Prozent auf 26,70 EUR), SFC Energy (-4,36 Prozent auf 21,95 EUR), PVA TePla (-3,97 Prozent auf 41,62 EUR), Basler (-3,29 Prozent auf 30,85 EUR) und JOST Werke (-2,90 Prozent auf 53,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 293 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 3,731 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at