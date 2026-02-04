BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Blick 04.02.2026 12:27:28

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Der SDAX verbucht am Mittag Verluste.

Um 12:10 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 17 959,18 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,400 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,073 Prozent auf 18 017,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 004,12 Punkten am Vortag.

Bei 18 017,33 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 832,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,030 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 17 355,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der SDAX bei 16 280,97 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 14 485,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Wacker Neuson SE (+ 6,57 Prozent auf 21,90 EUR), Schaeffler (+ 5,44 Prozent auf 10,28 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,95 Prozent auf 18,14 EUR), Südzucker (+ 1,94 Prozent auf 9,72 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,55 Prozent auf 3,28 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-12,86 Prozent auf 21,82 EUR), ATOSS Software (-6,67 Prozent auf 84,00 EUR), secunet Security Networks (-4,72 Prozent auf 212,00 EUR), Nagarro SE (-4,48 Prozent auf 64,00 EUR) und adesso SE (-4,21 Prozent auf 72,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Verve Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 078 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,468 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

mehr Nachrichten

Analysen zu secunet Security Networks AG

mehr Analysen
30.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
26.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
20.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adesso SE 72,00 -0,96% adesso SE
ATOSS Software AG 87,30 3,19% ATOSS Software AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,24 -0,46% BVB (Borussia Dortmund)
HAMBORNER REIT 4,72 0,21% HAMBORNER REIT
Mutares 31,25 -3,70% Mutares
Nagarro SE 62,70 -4,78% Nagarro SE
PVA TePla AG 19,90 -6,13% PVA TePla AG
SAF-HOLLAND SE 17,96 -2,18% SAF-HOLLAND SE
Schaeffler AG 10,54 4,56% Schaeffler AG
secunet Security Networks AG 204,00 -2,39% secunet Security Networks AG
Stabilus SE 19,56 -2,69% Stabilus SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 9,58 -0,88% Südzucker AG (Suedzucker AG)
Verve Group 1,29 -4,81% Verve Group
Wacker Neuson SE 21,45 -1,61% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 878,47 -0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen