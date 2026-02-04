Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:10 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 17 959,18 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,400 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,073 Prozent auf 18 017,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 004,12 Punkten am Vortag.

Bei 18 017,33 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 832,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,030 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 17 355,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der SDAX bei 16 280,97 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 14 485,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Wacker Neuson SE (+ 6,57 Prozent auf 21,90 EUR), Schaeffler (+ 5,44 Prozent auf 10,28 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,95 Prozent auf 18,14 EUR), Südzucker (+ 1,94 Prozent auf 9,72 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,55 Prozent auf 3,28 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-12,86 Prozent auf 21,82 EUR), ATOSS Software (-6,67 Prozent auf 84,00 EUR), secunet Security Networks (-4,72 Prozent auf 212,00 EUR), Nagarro SE (-4,48 Prozent auf 64,00 EUR) und adesso SE (-4,21 Prozent auf 72,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Verve Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 078 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,468 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at