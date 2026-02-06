Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
06.02.2026 12:26:50
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter
Am Freitag verliert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,73 Prozent auf 17 748,74 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,360 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 17 801,03 Punkte an der Kurstafel, nach 17 878,47 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 637,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 801,03 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,14 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 722,72 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 15 932,76 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Stand von 14 716,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,30 Prozent auf 46,20 EUR), KSB SE (+ 1,86 Prozent auf 1 095,00 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1,29 Prozent auf 15,68 EUR), PSI Software (+ 1,11 Prozent auf 45,50 EUR) und Salzgitter (+ 1,02 Prozent auf 50,45 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil CANCOM SE (-2,87 Prozent auf 25,35 EUR), Hypoport SE (-2,82 Prozent auf 86,30 EUR), Stabilus SE (-2,54 Prozent auf 19,16 EUR), Nagarro SE (-2,54 Prozent auf 61,35 EUR) und adesso SE (-2,36 Prozent auf 70,20 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 350 355 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,978 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
