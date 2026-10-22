SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 22.10.2026 09:28:50

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Am Donnerstag fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,32 Prozent auf 18 239,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,095 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,766 Prozent schwächer bei 18 341,40 Punkten, nach 18 483,05 Punkten am Vortag.

Bei 18 239,83 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 341,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,317 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 18 410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SDAX mit 18 403,63 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 17 115,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,09 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Douglas (+ 2,10 Prozent auf 7,79 EUR), MBB SE (+ 1,54 Prozent auf 197,20 EUR), Vossloh (+ 0,78 Prozent auf 51,45 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,61 Prozent auf 4,13 EUR) und Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil PVA TePla (-5,41 Prozent auf 28,68 EUR), CANCOM SE (-4,08 Prozent auf 22,35 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,91 Prozent auf 11,05 EUR), SMA Solar (-3,56 Prozent auf 51,50 EUR) und NORMA Group SE (-3,07 Prozent auf 15,18 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 47 638 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu CANCOM SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 0,84% 1&1 AG
CANCOM SE 22,05 -1,12% CANCOM SE
Douglas AG 7,60 0,26% Douglas AG
EVOTEC SE 2,80 -0,36% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,13 0,86% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,20 -0,74% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,50 0,00% LPKF Laser & Electronics AG
MBB SE 203,00 2,53% MBB SE
Mutares 28,10 2,93% Mutares
NORMA Group SE 14,94 0,81% NORMA Group SE
Ottobock 49,75 -0,40% Ottobock
PVA TePla AG 27,86 -0,36% PVA TePla AG
SMA Solar AG 47,20 -6,63% SMA Solar AG
Vossloh AG 48,36 -6,46% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 064,51 -0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen