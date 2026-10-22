SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|XETRA-Handel im Blick
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22.10.2026 09:28:50
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer
Am Donnerstag fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,32 Prozent auf 18 239,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,095 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,766 Prozent schwächer bei 18 341,40 Punkten, nach 18 483,05 Punkten am Vortag.
Bei 18 239,83 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 341,40 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,317 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 18 410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SDAX mit 18 403,63 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 17 115,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,09 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Douglas (+ 2,10 Prozent auf 7,79 EUR), MBB SE (+ 1,54 Prozent auf 197,20 EUR), Vossloh (+ 0,78 Prozent auf 51,45 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,61 Prozent auf 4,13 EUR) und Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil PVA TePla (-5,41 Prozent auf 28,68 EUR), CANCOM SE (-4,08 Prozent auf 22,35 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,91 Prozent auf 11,05 EUR), SMA Solar (-3,56 Prozent auf 51,50 EUR) und NORMA Group SE (-3,07 Prozent auf 15,18 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 47 638 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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19.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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12.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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12.10.26
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08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
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|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,10
|0,84%
|CANCOM SE
|22,05
|-1,12%
|Douglas AG
|7,60
|0,26%
|EVOTEC SE
|2,80
|-0,36%
|HAMBORNER REIT
|4,13
|0,86%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,20
|-0,74%
|LPKF Laser & Electronics AG
|10,50
|0,00%
|MBB SE
|203,00
|2,53%
|Mutares
|28,10
|2,93%
|NORMA Group SE
|14,94
|0,81%
|Ottobock
|49,75
|-0,40%
|PVA TePla AG
|27,86
|-0,36%
|SMA Solar AG
|47,20
|-6,63%
|Vossloh AG
|48,36
|-6,46%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 064,51
|-0,74%
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