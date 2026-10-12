Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab

Am Montag gab der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 18 045,54 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,126 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,250 Prozent fester bei 18 143,45 Punkten in den Montagshandel, nach 18 098,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 157,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 045,54 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 18 346,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 128,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 124,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,97 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 3,91 Prozent auf 180,80 EUR), Vincorion (+ 3,79 Prozent auf 18,23 EUR), pbb (+ 2,90 Prozent auf 2,98 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,73 Prozent auf 65,95 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,55 Prozent auf 24,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-11,13 Prozent auf 2,46 EUR), PATRIZIA SE (-3,53 Prozent auf 6,56 EUR), PVA TePla (-3,15 Prozent auf 31,36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,57 Prozent auf 70,15 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2,46 Prozent auf 13,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 251 059 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 4,117 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at