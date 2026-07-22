SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SDAX-Entwicklung
|
22.07.2026 09:29:08
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab
Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,48 Prozent tiefer bei 18 273,66 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 88,636 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,236 Prozent auf 18 318,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18 361,84 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 273,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 318,46 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,284 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 395,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 041,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 716,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell MBB SE (+ 5,81 Prozent auf 185,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,14 Prozent auf 72,65 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,66 Prozent auf 21,25 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,38 Prozent auf 73,70 EUR) und 1&1 (+ 0,74 Prozent auf 20,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-2,99 Prozent auf 16,20 EUR), Hypoport SE (-2,47 Prozent auf 85,05 EUR), SMA Solar (-2,15 Prozent auf 59,20 EUR), PVA TePla (-2,05 Prozent auf 37,32 EUR) und HelloFresh (-1,97 Prozent auf 3,58 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 71 519 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Ottobock-Aktie mit 3,705 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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