Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

Mit dem SDAX ging es am dritten Tag der Woche abwärts.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent tiefer bei 17 941,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,073 Prozent fester bei 18 017,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 004,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 832,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 071,56 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,066 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der SDAX mit 17 355,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 280,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 485,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Wacker Neuson SE (+ 6,57 Prozent auf 21,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5,45 Prozent auf 18,58 EUR), Verve Group (+ 4,73 Prozent auf 1,35 EUR), Schaeffler (+ 4,31 Prozent auf 10,17 EUR) und Douglas (+ 3,86 Prozent auf 11,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-14,94 Prozent auf 21,30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6,84 Prozent auf 84,50 EUR), ATOSS Software (-5,56 Prozent auf 85,00 EUR), secunet Security Networks (-4,94 Prozent auf 211,50 EUR) und SMA Solar (-4,52 Prozent auf 34,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die Verve Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 266 988 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,468 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at