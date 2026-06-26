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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Kursentwicklung im Fokus 26.06.2026 09:30:00

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX startet in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX startet in der Verlustzone

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent leichter bei 17 739,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,934 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,401 Prozent auf 17 782,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 854,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 782,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 736,26 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,19 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 844,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SDAX auf 16 626,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 147,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 8,28 Prozent auf 92,90 EUR), Klöckner (+ 1,31 Prozent auf 12,40 EUR), tonies (+ 0,50 Prozent auf 12,00 EUR), 1&1 (+ 0,49 Prozent auf 20,55 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,44 Prozent auf 22,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-5,24 Prozent auf 21,70 EUR), MLP SE (-5,14 Prozent auf 7,38 EUR), SFC Energy (-3,11 Prozent auf 20,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,98 Prozent auf 28,00 EUR) und PVA TePla (-2,96 Prozent auf 42,68 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 128 584 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 20,20 -0,49% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,60 0,00% Adtran Networks SE
Dermapharm Holding SE 47,40 2,27% Dermapharm Holding SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 82,60 -3,17% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,44 -0,22% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,41 -3,29% Heidelberger Druckmaschinen AG
Klöckner & Co (KlöCo) 12,24 -0,33% Klöckner & Co (KlöCo)
LPKF Laser & Electronics AG 21,30 -5,33% LPKF Laser & Electronics AG
MLP SE 7,41 -5,24% MLP SE
Mutares 27,70 -2,64% Mutares
PVA TePla AG 43,82 0,74% PVA TePla AG
SFC Energy AG 19,64 -4,66% SFC Energy AG
Springer Nature 18,96 2,60% Springer Nature
tonies 12,24 3,20% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,82 -3,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 767,77 -0,49%

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