Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|Kursentwicklung im Fokus
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26.06.2026 09:30:00
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX startet in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent leichter bei 17 739,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,934 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,401 Prozent auf 17 782,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 854,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 782,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 736,26 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,19 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 844,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SDAX auf 16 626,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 147,55 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 8,28 Prozent auf 92,90 EUR), Klöckner (+ 1,31 Prozent auf 12,40 EUR), tonies (+ 0,50 Prozent auf 12,00 EUR), 1&1 (+ 0,49 Prozent auf 20,55 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,44 Prozent auf 22,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-5,24 Prozent auf 21,70 EUR), MLP SE (-5,14 Prozent auf 7,38 EUR), SFC Energy (-3,11 Prozent auf 20,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,98 Prozent auf 28,00 EUR) und PVA TePla (-2,96 Prozent auf 42,68 EUR) unter Druck.
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 128 584 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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