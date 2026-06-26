SFC Energy Aktie

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WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

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Kursverlauf 26.06.2026 15:58:58

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Das macht der SDAX am Nachmittag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent leichter bei 17 616,84 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,934 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,401 Prozent auf 17 782,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 854,48 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 555,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 782,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 4,85 Prozent nach. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 18 844,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 626,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 147,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,50 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 8,00 Prozent auf 36,44 EUR), SMA Solar (+ 4,26 Prozent auf 53,80 EUR), Dermapharm (+ 2,79 Prozent auf 47,85 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,58 Prozent auf 69,65 EUR) und tonies (+ 2,35 Prozent auf 12,22 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-9,17 Prozent auf 20,80 EUR), SFC Energy (-7,46 Prozent auf 19,34 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,00 Prozent auf 64,60 EUR), HelloFresh (-4,98 Prozent auf 3,67 EUR) und MLP SE (-4,63 Prozent auf 7,42 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 665 119 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ASTA Energy Solutions 66,40 -1,78% ASTA Energy Solutions
Dermapharm Holding SE 47,40 2,27% Dermapharm Holding SE
FRIEDRICH VORWERK 70,15 3,93% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,44 -0,22% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,78 -1,92% HelloFresh
LPKF Laser & Electronics AG 21,30 -5,33% LPKF Laser & Electronics AG
MLP SE 7,41 -5,24% MLP SE
Mutares 27,70 -2,64% Mutares
Nagarro SE 43,50 23,79% Nagarro SE
SFC Energy AG 19,64 -4,66% SFC Energy AG
SMA Solar AG 53,80 5,18% SMA Solar AG
Springer Nature 18,96 2,60% Springer Nature
tonies 12,24 3,20% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 767,77 -0,49%

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