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Index im Blick 12.11.2026 17:58:45

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Am Abend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent leichter bei 17 997,11 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,339 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,128 Prozent fester bei 18 160,67 Punkten, nach 18 137,45 Punkten am Vortag.

Bei 18 190,67 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 928,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,830 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 18 049,19 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 18 502,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 172,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,70 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 23,17 Prozent auf 7,76 EUR), grenke (+ 8,75 Prozent auf 11,44 EUR), ProCredit (+ 5,20 Prozent auf 9,30 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,21 Prozent auf 22,30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,09 Prozent auf 14,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil secunet Security Networks (-17,09 Prozent auf 193,60 EUR), Ottobock (-16,60 Prozent auf 39,20 EUR), Wacker Neuson SE (-10,04 Prozent auf 20,60 EUR), Dermapharm (-9,46 Prozent auf 34,95 EUR) und OHB SE (-8,94 Prozent auf 192,60 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 102 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,171 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,45 1,66% 1&1 AG
Dermapharm Holding SE 35,45 1,14% Dermapharm Holding SE
Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 2,96 -4,52% EVOTEC SE
grenke AG 11,78 3,15% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,07 -0,73% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,60 -1,60% Mutares
OHB SE 178,20 -8,71% OHB SE
Ottobock 40,10 -1,11% Ottobock
PATRIZIA SE 7,88 2,47% PATRIZIA SE
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,82 6,28% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
SCHOTT Pharma 22,15 0,23% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 200,00 3,20% secunet Security Networks AG
Wacker Neuson SE 20,55 -0,72% Wacker Neuson SE

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