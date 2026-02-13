Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 17 638,62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,460 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,089 Prozent höher bei 17 699,09 Punkten in den Handel, nach 17 683,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 625,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 703,51 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1,93 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 201,85 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 16 209,14 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2025, den Wert von 14 794,69 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,63 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 5,65 Prozent auf 23,94 EUR), CANCOM SE (+ 2,69 Prozent auf 22,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,52 Prozent auf 85,30 EUR), Kontron (+ 2,18 Prozent auf 23,40 EUR) und GFT SE (+ 1,95 Prozent auf 16,74 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Salzgitter (-3,79 Prozent auf 50,75 EUR), JENOPTIK (-2,66 Prozent auf 26,30 EUR), SMA Solar (-2,25 Prozent auf 32,10 EUR), Siltronic (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR) und DEUTZ (-1,34 Prozent auf 11,06 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 342 866 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 10,176 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

