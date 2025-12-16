Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Um 09:12 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 16 752,38 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,654 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,553 Prozent auf 16 774,51 Punkte an der Kurstafel, nach 16 867,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 782,28 Punkte, das Tagestief hingegen 16 746,63 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 148,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der SDAX 16 630,94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der SDAX bei 13 910,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,63 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PNE (+ 2,05 Prozent auf 9,95 EUR), Stabilus SE (+ 1,96 Prozent auf 20,80 EUR), ProCredit (+ 1,49 Prozent auf 8,16 EUR), STO SE (+ 1,45 Prozent auf 126,20 EUR) und Energiekontor (+ 0,88 Prozent auf 34,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-4,53 Prozent auf 35,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,31 Prozent auf 78,90 EUR), Siltronic (-2,45 Prozent auf 47,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,00 Prozent auf 37,24 EUR) und JENOPTIK (-1,93 Prozent auf 18,84 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,332 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

