WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

SDAX im Blick 09.03.2026 09:29:02

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Am Montag fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 2,95 Prozent auf 16 723,90 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,291 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,72 Prozent schwächer bei 16 936,31 Punkten, nach 17 232,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 936,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 722,11 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 133,02 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 16 857,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 607,33 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 3,64 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 722,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PSI Software (+ 0,22 Prozent auf 46,10 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 0,00 Prozent auf 24,55 EUR), Adtran Networks SE (-0,44) Prozent auf 22,40 EUR), Deutsche Euroshop (-0,70 Prozent auf 19,96 EUR) und KWS SAAT SE (-0,78 Prozent auf 63,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Vossloh (-5,66 Prozent auf 66,70 EUR), DEUTZ (-5,55 Prozent auf 10,22 EUR), Dürr (-5,47 Prozent auf 19,00 EUR), Salzgitter (-5,32 Prozent auf 45,52 EUR) und KSB SE (-5,05 Prozent auf 978,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 214 146 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,332 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Adtran Networks SE 22,40 0,00% Adtran Networks SE
Deutsche Beteiligungs AG 24,45 0,41% Deutsche Beteiligungs AG
Deutsche Euroshop AG 19,80 0,00% Deutsche Euroshop AG
DEUTZ AG 10,46 -1,78% DEUTZ AG
Dürr AG 19,46 -3,42% Dürr AG
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 015,00 -0,98% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 63,70 0,16% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 29,50 -1,83% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,86 -4,60% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PSI Software AG 45,10 -1,53% PSI Software AG
Salzgitter 45,94 -4,61% Salzgitter
Schaeffler AG 7,43 -4,32% Schaeffler AG
Vossloh AG 69,40 -1,98% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 875,75 -2,07%

