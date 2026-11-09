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SDAX-Kursentwicklung 09.11.2026 09:28:52

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Das macht der SDAX morgens.

Am Montag gibt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 17 815,47 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 89,361 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 17 848,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 843,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 800,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 848,99 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Der SDAX lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 18 098,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 659,63 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 779,45 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,65 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR), EVOTEC SE (+ 1,83 Prozent auf 3,22 EUR), Befesa (+ 1,48 Prozent auf 37,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,38 Prozent auf 13,99 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 1,37 Prozent auf 22,15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Stabilus SE (-4,07 Prozent auf 13,66 EUR), SCHOTT Pharma (-3,22 Prozent auf 21,05 EUR), Douglas (-1,86 Prozent auf 7,93 EUR), Basler (-1,69 Prozent auf 23,30 EUR) und PVA TePla (-1,54 Prozent auf 26,86 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 90 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,50 1,66% 1&1 AG
Basler AG 23,90 1,92% Basler AG
Befesa 38,15 3,11% Befesa
Douglas AG 7,84 -2,73% Douglas AG
Eckert & Ziegler 13,98 2,12% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,24 3,51% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,01 -0,62% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,80 0,45% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,95 0,37% Mutares
PVA TePla AG 27,48 1,33% PVA TePla AG
SAF-HOLLAND SE 22,15 0,45% SAF-HOLLAND SE
SCHOTT Pharma 20,95 -3,23% SCHOTT Pharma
Springer Nature 21,90 2,34% Springer Nature
Stabilus SE 14,20 -1,93% Stabilus SE

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