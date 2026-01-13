Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag

Am Dienstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,15 Prozent schwächer bei 25 366,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,168 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 25 408,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 405,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 338,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 428,43 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 24 186,49 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 24 387,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20 132,85 Punkten auf.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 4,35 Prozent auf 73,92 EUR), Zalando (+ 4,17 Prozent auf 26,23 EUR), Infineon (+ 1,52 Prozent auf 42,30 EUR), Commerzbank (+ 0,85 Prozent auf 35,70 EUR) und Airbus SE (+ 0,74 Prozent auf 217,85 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Continental (-2,81 Prozent auf 67,18 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,19 Prozent auf 39,75 EUR), Heidelberg Materials (-2,01 Prozent auf 229,40 EUR), GEA (-1,82 Prozent auf 59,45 EUR) und BMW (-1,75 Prozent auf 88,90 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 712 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at