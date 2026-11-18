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18.11.2026 15:58:32
Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,85 Prozent tiefer bei 25 886,00 Punkten.
Bei 26 134,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 860,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der LUS-DAX 25 475,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 135,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 185,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,37 Prozent. Bei 27 000,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,82 Prozent auf 128,52 EUR), Vonovia SE (+ 2,20 Prozent auf 17,18 EUR), Infineon (+ 1,57 Prozent auf 49,45 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,27 Prozent auf 352,20 EUR) und Zalando (+ 1,06 Prozent auf 28,64 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,82 Prozent auf 195,82 EUR), Deutsche Bank (-2,38 Prozent auf 30,21 EUR), Commerzbank (-2,20 Prozent auf 38,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,74 Prozent auf 39,02 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 188 073 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|30,43
|1,74%
|Deutsche Telekom AG
|26,21
|-0,46%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,85
|-0,42%
|Henkel KGaA Vz.
|85,54
|-2,51%
|Infineon AG
|50,54
|2,48%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,54
|-0,84%
|MTU Aero Engines AG
|347,90
|-0,20%
|SAP SE
|187,62
|-2,15%
|Siemens Energy AG
|129,74
|2,21%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|65,34
|0,06%
|Vonovia SE
|16,96
|-0,93%
|Zalando
|28,99
|-0,48%
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