Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch steht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,57 Prozent im Minus bei 29 976,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,371 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,142 Prozent leichter bei 30 104,47 Punkten, nach 30 147,34 Punkten am Vortag.

Bei 30 228,27 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 964,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,33 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 30 656,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 839,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 493,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 3,24 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4,85 Prozent auf 55,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,63 Prozent auf 48,44 EUR), LEG Immobilien (+ 2,59 Prozent auf 50,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,41 Prozent auf 295,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,34 Prozent auf 31,74 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen DEUTZ (-14,65 Prozent auf 7,84 EUR), Aurubis (-5,16 Prozent auf 126,80 EUR), Nemetschek SE (-4,68 Prozent auf 58,10 EUR), RTL (-3,48 Prozent auf 30,55 EUR) und thyssenkrupp (-2,45 Prozent auf 11,33 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 320 302 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,595 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die TUI-Aktie hat mit 5,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at