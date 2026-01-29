Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|TecDAX-Entwicklung
|
29.01.2026 12:26:55
Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag
Am Donnerstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 2,09 Prozent auf 3 645,60 Punkte zurück. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 557,924 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,552 Prozent auf 3 744,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 723,54 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 638,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 747,48 Punkten.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 599,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der TecDAX bei 3 672,18 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 3 701,21 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,588 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 592,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 45,51 EUR), AIXTRON SE (+ 1,14 Prozent auf 19,90 EUR), freenet (+ 1,06 Prozent auf 30,38 EUR), SMA Solar (+ 1,00 Prozent auf 38,34 EUR) und Nordex (+ 0,87 Prozent auf 34,68 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), Siltronic (-6,36 Prozent auf 52,30 EUR), IONOS (-4,56 Prozent auf 28,25 EUR), ATOSS Software (-3,26 Prozent auf 94,90 EUR) und Nagarro SE (-2,86 Prozent auf 71,40 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 547 866 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 222,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17:59
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)