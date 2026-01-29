Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 2,09 Prozent auf 3 645,60 Punkte zurück. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 557,924 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,552 Prozent auf 3 744,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 723,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 638,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 747,48 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 599,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der TecDAX bei 3 672,18 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 3 701,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,588 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 592,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 45,51 EUR), AIXTRON SE (+ 1,14 Prozent auf 19,90 EUR), freenet (+ 1,06 Prozent auf 30,38 EUR), SMA Solar (+ 1,00 Prozent auf 38,34 EUR) und Nordex (+ 0,87 Prozent auf 34,68 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), Siltronic (-6,36 Prozent auf 52,30 EUR), IONOS (-4,56 Prozent auf 28,25 EUR), ATOSS Software (-3,26 Prozent auf 94,90 EUR) und Nagarro SE (-2,86 Prozent auf 71,40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 547 866 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 222,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

