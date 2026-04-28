Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Am Dienstag steht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,63 Prozent im Minus bei 3 628,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 509,755 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,526 Prozent auf 3 632,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 608,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 645,30 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 349,65 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.01.2026, einen Stand von 3 723,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der TecDAX bei 3 586,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,119 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 1,99 Prozent auf 51,25 EUR), Nordex (+ 1,85 Prozent auf 48,40 EUR), freenet (+ 0,68 Prozent auf 26,84 EUR), United Internet (+ 0,68 Prozent auf 26,84 EUR) und 1&1 (+ 0,66 Prozent auf 22,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-5,75 Prozent auf 30,76 EUR), Siltronic (-3,08 Prozent auf 69,20 EUR), TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,73 Prozent auf 68,30 EUR) und Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 63,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 036 367 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 171,957 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at