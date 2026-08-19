Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Beim DAX stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 26 125,90 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,191 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,068 Prozent auf 26 146,12 Punkte an der Kurstafel, nach 26 128,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 073,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 153,14 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der DAX mit 24 830,98 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 400,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 423,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Daimler Truck (+ 1,31 Prozent auf 45,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90) Prozent auf 156,90 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,62 Prozent auf 33,01 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-1,59 Prozent auf 56,33 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 22,43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 518,00 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 36,45 EUR) und Commerzbank (-0,90 Prozent auf 38,65 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 400 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 215,187 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,47 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at