Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|Index-Performance
|
02.02.2026 15:59:27
Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
Am Montag gibt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 18 022,24 Punkte nach. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,958 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,480 Prozent auf 17 953,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 040,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 050,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 841,44 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 355,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX auf 16 731,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 618,40 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,84 Prozent zu. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 17 174,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 5,65 Prozent auf 5,87 EUR), KSB SE (+ 2,33 Prozent auf 1 100,00 EUR), Vossloh (+ 2,22 Prozent auf 83,00 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 2,00 Prozent auf 15,32 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 1,53 Prozent auf 17,24 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Verve Group (-11,99 Prozent auf 1,38 EUR), EVOTEC SE (-3,18 Prozent auf 6,02 EUR), Siltronic (-2,57 Prozent auf 51,25 EUR), Hypoport SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR) und PVA TePla (-2,11 Prozent auf 26,02 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. 1 881 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,425 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus
Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
