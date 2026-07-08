Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 2,46 Prozent auf 3 738,60 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 522,141 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,446 Prozent schwächer bei 3 815,74 Punkten in den Handel, nach 3 832,85 Punkten am Vortag.

Bei 3 817,03 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 734,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 4,12 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 067,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 595,67 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 941,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,46 Prozent auf 29,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,86 Prozent auf 29,56 EUR), SMA Solar (+ 1,42 Prozent auf 53,60 EUR), JENOPTIK (+ 0,63 Prozent auf 38,10 EUR) und Kontron (-0,35 Prozent auf 22,92 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PVA TePla (-4,94 Prozent auf 35,02 EUR), Nemetschek SE (-4,45 Prozent auf 55,85 EUR), Bechtle (-4,29 Prozent auf 30,78 EUR), SAP SE (-4,09 Prozent auf 138,02 EUR) und Infineon (-3,42 Prozent auf 68,41 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 290 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 163,528 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at