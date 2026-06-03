Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|LUS-DAX-Marktbericht
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03.06.2026 12:27:05
Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag
Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,99 Prozent auf 24 872,00 Punkte zurück.
Bei 24 827,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 120,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 001,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Wert von 24 131,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,25 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 2,94 Prozent auf 56,74 EUR), Zalando (+ 1,74 Prozent auf 23,99 EUR), EON SE (+ 1,71 Prozent auf 18,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 159,84 EUR) und Merck (+ 0,50 Prozent auf 131,40 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-3,26 Prozent auf 35,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,77 Prozent auf 88,50 EUR), Deutsche Bank (-2,75 Prozent auf 27,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,73 Prozent auf 50,26 EUR) und Symrise (-2,35 Prozent auf 75,56 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 784 675 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,831 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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