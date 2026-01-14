Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 25 303,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 459,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 283,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 226,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 286,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Wert von 20 295,00 Punkten.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 5,87 Prozent auf 41,23 EUR), BMW (+ 2,60 Prozent auf 90,76 EUR), Daimler Truck (+ 2,41 Prozent auf 41,30 EUR), Brenntag SE (+ 2,38 Prozent auf 51,68 EUR) und RWE (+ 2,13 Prozent auf 49,28 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,04 Prozent auf 37,75 EUR), Infineon (-2,74 Prozent auf 41,37 EUR), Vonovia SE (-2,53 Prozent auf 24,65 EUR), Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 127,85 EUR) und Zalando (-1,90 Prozent auf 25,88 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 372 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 242,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

