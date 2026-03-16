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Index im Fokus 16.03.2026 12:27:00

Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag

Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag

Beim TecDAX stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent schwächer bei 3 567,21 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 542,372 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,160 Prozent auf 3 580,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 574,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 581,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 545,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, den Wert von 3 654,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der TecDAX noch bei 3 534,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der TecDAX 3 773,35 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,57 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 4,42 Prozent auf 81,55 EUR), 1&1 (+ 3,95 Prozent auf 23,70 EUR), AIXTRON SE (+ 2,55 Prozent auf 33,43 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,67 Prozent auf 61,00 EUR) und Ottobock (+ 1,13 Prozent auf 53,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil IONOS (-2,87 Prozent auf 22,00 EUR), ATOSS Software (-2,85 Prozent auf 81,70 EUR), Bechtle (-1,83 Prozent auf 31,12 EUR), Sartorius vz (-1,81 Prozent auf 205,90 EUR) und TeamViewer (-1,68 Prozent auf 4,57 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 809 666 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,328 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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