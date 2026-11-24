Der TecDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,91 Prozent schwächer bei 3 850,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 535,378 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,085 Prozent schwächer bei 3 882,62 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 885,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 887,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 842,30 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 024,30 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 4 049,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 459,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,24 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,94 EUR), OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), United Internet (+ 2,15 Prozent auf 24,68 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,44 Prozent auf 14,83 EUR) und Drägerwerk (+ 1,15 Prozent auf 123,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-9,96 Prozent auf 28,85 EUR), Infineon (-3,62 Prozent auf 46,67 EUR), Siltronic (-3,20 Prozent auf 52,90 EUR), JENOPTIK (-3,16 Prozent auf 34,92 EUR) und PVA TePla (-2,67 Prozent auf 26,24 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 974 094 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 207,374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at