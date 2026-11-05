Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4 126,65 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 576,188 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,246 Prozent tiefer bei 4 126,68 Punkten, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 070,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 134,15 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 070,35 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 3 946,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 561,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Bechtle (+ 7,62 Prozent auf 36,46 EUR), EVOTEC SE (+ 4,92 Prozent auf 3,03 EUR), Nordex (+ 4,46 Prozent auf 42,66 EUR), ATOSS Software (+ 3,02 Prozent auf 95,50 EUR) und SAP SE (+ 2,31 Prozent auf 219,25 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil PVA TePla (-6,72 Prozent auf 28,04 EUR), Kontron (-5,97 Prozent auf 19,20 EUR), Nemetschek SE (-5,61 Prozent auf 71,45 EUR), Siltronic (-4,89 Prozent auf 54,45 EUR) und OHB SE (-3,67 Prozent auf 210,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 254 404 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,307 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at