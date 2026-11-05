TecDAX

4 005,07
-34,49
-0,85 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
XETRA-Handel im Fokus 05.11.2026 12:27:11

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot

Der TecDAX verliert aktuell an Wert.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4 126,65 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 576,188 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,246 Prozent tiefer bei 4 126,68 Punkten, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 070,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 134,15 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 070,35 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 3 946,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 561,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Bechtle (+ 7,62 Prozent auf 36,46 EUR), EVOTEC SE (+ 4,92 Prozent auf 3,03 EUR), Nordex (+ 4,46 Prozent auf 42,66 EUR), ATOSS Software (+ 3,02 Prozent auf 95,50 EUR) und SAP SE (+ 2,31 Prozent auf 219,25 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil PVA TePla (-6,72 Prozent auf 28,04 EUR), Kontron (-5,97 Prozent auf 19,20 EUR), Nemetschek SE (-5,61 Prozent auf 71,45 EUR), Siltronic (-4,89 Prozent auf 54,45 EUR) und OHB SE (-3,67 Prozent auf 210,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 254 404 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,307 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Bechtle AG 33,46 -3,18% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,13 4,33% EVOTEC SE
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
Kontron 18,75 -0,32% Kontron
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
Nordex AG 42,32 4,39% Nordex AG
OHB SE 191,60 -3,23% OHB SE
PVA TePla AG 27,12 3,35% PVA TePla AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
TeamViewer 5,07 -1,65% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,96 -1,14% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 005,07 -0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen