Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 3 769,02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 507,421 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 3 770,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 770,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 792,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 752,30 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der TecDAX mit 3 954,14 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 711,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 941,05 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,99 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 5,58 Prozent auf 3,63 EUR), Nordex (+ 5,41 Prozent auf 41,72 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,55 Prozent auf 33,54 EUR), Drägerwerk (+ 2,84 Prozent auf 90,50 EUR) und ATOSS Software (+ 2,43 Prozent auf 71,70 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-2,74 Prozent auf 83,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 28,78 EUR), Nemetschek SE (-1,61 Prozent auf 54,85 EUR), SAP SE (-1,10 Prozent auf 136,40 EUR) und Sartorius vz (-1,07 Prozent auf 240,80 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 611 114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 161,029 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at