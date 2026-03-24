Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent auf 3 428,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 512,291 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,211 Prozent auf 3 428,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 435,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 436,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 423,56 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 3 715,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der TecDAX bei 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 778,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 5,41 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 8,16 Prozent auf 53,95 EUR), Bechtle (+ 2,27 Prozent auf 27,04 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,96 EUR), 1&1 (+ 1,08 Prozent auf 23,30 EUR) und freenet (+ 0,77 Prozent auf 26,08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-2,46 Prozent auf 142,80 EUR), HENSOLDT (-2,16 Prozent auf 72,45 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 150,90 EUR), Nemetschek SE (-1,38 Prozent auf 67,70 EUR) und SMA Solar (-1,26 Prozent auf 37,58 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 327 953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 179,640 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at