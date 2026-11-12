Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent auf 4 097,35 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 574,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,339 Prozent stärker bei 4 122,07 Punkten in den Handel, nach 4 108,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 122,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 093,05 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,16 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 993,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der TecDAX 4 067,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 575,94 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,05 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell freenet (+ 2,94 Prozent auf 24,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,58 Prozent auf 14,29 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,65 Prozent auf 44,24 EUR), EVOTEC SE (+ 1,08 Prozent auf 3,19 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,05 Prozent auf 34,76 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-7,55 Prozent auf 43,45 EUR), OHB SE (-4,26 Prozent auf 202,50 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 50,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,17 Prozent auf 50,35 EUR) und AIXTRON SE (-3,09 Prozent auf 33,23 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 639 435 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,032 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at