TecDAX aktuell 11.03.2026 09:29:13

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus

TecDAX-Handel am Mittwochmorgen.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,02 Prozent auf 3 589,20 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 545,376 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,708 Prozent schwächer bei 3 600,35 Punkten in den Handel, nach 3 626,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 602,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 587,38 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,70 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 607,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der TecDAX 3 562,45 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der TecDAX auf 3 685,69 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,968 Prozent nach. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 510,62 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 1,63 Prozent auf 43,72 EUR), freenet (+ 0,36 Prozent auf 27,60 EUR), AIXTRON SE (+ 0,13 Prozent auf 31,67 EUR), Drägerwerk (-0,57 Prozent auf 87,30 EUR) und 1&1 (-0,60 Prozent auf 24,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,71 Prozent auf 23,88 EUR), ATOSS Software (-2,61 Prozent auf 85,80 EUR), EVOTEC SE (-2,42 Prozent auf 4,60 EUR), SAP SE (-2,17 Prozent auf 165,92 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,97 Prozent auf 139,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 351 987 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 198,017 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

