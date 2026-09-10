Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Kursentwicklung
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10.09.2026 09:28:53
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 3 967,47 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 562,027 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 986,20 Zählern und damit 0,213 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 994,71 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 967,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 987,38 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der TecDAX 4 067,42 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 979,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 600,35 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), freenet (+ 1,39 Prozent auf 24,82 EUR), United Internet (+ 0,79 Prozent auf 28,08 EUR), Ottobock (+ 0,53 Prozent auf 57,10 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,44 Prozent auf 31,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), Nemetschek SE (-2,07 Prozent auf 59,15 EUR), AIXTRON SE (-1,72 Prozent auf 37,22 EUR), TeamViewer (-1,42 Prozent auf 6,24 EUR) und Siltronic (-1,04 Prozent auf 76,05 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 265 557 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,718 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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