QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|XETRA-Handel im Blick
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10.06.2026 17:59:00
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels
Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 3 981,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 557,432 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,190 Prozent höher bei 4 013,27 Punkten in den Handel, nach 4 005,67 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 025,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 936,05 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 3 779,72 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 3 626,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 925,94 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,86 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), freenet (+ 2,52 Prozent auf 26,00 EUR), 1&1 (+ 2,09 Prozent auf 24,45 EUR), QIAGEN (+ 1,65 Prozent auf 32,27 EUR) und United Internet (+ 0,53 Prozent auf 26,62 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-5,67 Prozent auf 159,60 EUR), Nagarro SE (-4,66 Prozent auf 36,02 EUR), SMA Solar (-4,42 Prozent auf 49,08 EUR), Siltronic (-4,04 Prozent auf 85,50 EUR) und EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 4,59 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 268 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,590 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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