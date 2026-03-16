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Index-Bewegung 16.03.2026 17:58:58

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels

So bewegte sich der TecDAX zum Handelsschluss.

Der TecDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 0,44 Prozent auf 3 558,54 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 542,372 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 580,11 Zählern und damit 0,160 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 574,39 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 545,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 581,87 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 3 654,00 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Wert von 3 534,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 3 773,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,81 Prozent zurück. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 510,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,38 Prozent auf 82,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,55 Prozent auf 33,43 EUR), 1&1 (+ 2,19 Prozent auf 23,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,13 Prozent auf 4,26 EUR) und freenet (+ 0,59 Prozent auf 27,10 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen TeamViewer (-3,87 Prozent auf 4,47 EUR), Siltronic (-3,17 Prozent auf 56,50 EUR), IONOS (-2,65 Prozent auf 22,05 EUR), Bechtle (-2,21 Prozent auf 31,00 EUR) und ATOSS Software (-1,78 Prozent auf 82,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 230 977 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 194,328 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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