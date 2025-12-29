Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart

Am Montag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,40 Prozent leichter bei 3 572,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 563,984 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 587,46 Zählern und damit 0,017 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 586,84 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 572,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 593,82 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 3 591,78 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Wert von 3 618,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 3 452,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 3,95 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,88 Prozent auf 38,94 EUR), TeamViewer (+ 0,51 Prozent auf 5,92 EUR), 1&1 (+ 0,41 Prozent auf 24,35 EUR), Nagarro SE (+ 0,39 Prozent auf 76,65 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,35 Prozent auf 17,19 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-3,21 Prozent auf 70,85 EUR), SMA Solar (-1,32 Prozent auf 32,78 EUR), Infineon (-1,10 Prozent auf 36,32 EUR), QIAGEN (-1,03 Prozent auf 38,59 EUR) und Nordex (-0,97 Prozent auf 28,54 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 259 147 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 236,485 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,15 Prozent.

