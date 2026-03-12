IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

Index-Bewegung 12.03.2026 09:29:45

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart

So bewegt sich der TecDAX heute.

So bewegt sich der TecDAX heute.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,29 Prozent leichter bei 3 589,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 548,427 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 588,65 Zählern und damit 0,300 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 599,45 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 579,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 593,12 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,70 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.02.2026, den Wert von 3 608,52 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 3 739,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,969 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 510,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 6,10 Prozent auf 80,85 EUR), Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 53,45 EUR), AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 33,69 EUR), Ottobock (+ 0,19 Prozent auf 53,95 EUR) und Nordex (+ 0,18 Prozent auf 43,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-1,79 Prozent auf 32,88 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 35,62 EUR), Bechtle (-1,16 Prozent auf 32,30 EUR), IONOS (-1,10 Prozent auf 22,45 EUR) und Infineon (-1,08 Prozent auf 41,10 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 283 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 193,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu IONOS

18.02.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 IONOS Neutral UBS AG
16.01.26 IONOS Overweight Barclays Capital
15.01.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 IONOS Buy UBS AG
