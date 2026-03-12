IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Index-Bewegung
|
12.03.2026 09:29:45
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart
Am Donnerstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,29 Prozent leichter bei 3 589,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 548,427 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 588,65 Zählern und damit 0,300 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 599,45 Punkte).
Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 579,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 593,12 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,70 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.02.2026, den Wert von 3 608,52 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 3 739,84 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,969 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 510,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 6,10 Prozent auf 80,85 EUR), Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 53,45 EUR), AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 33,69 EUR), Ottobock (+ 0,19 Prozent auf 53,95 EUR) und Nordex (+ 0,18 Prozent auf 43,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-1,79 Prozent auf 32,88 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 35,62 EUR), Bechtle (-1,16 Prozent auf 32,30 EUR), IONOS (-1,10 Prozent auf 22,45 EUR) und Infineon (-1,08 Prozent auf 41,10 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 283 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 193,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu IONOS
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
