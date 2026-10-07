SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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TecDAX-Kursentwicklung 07.10.2026 09:29:11

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück

Der TecDAX gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,77 Prozent schwächer bei 4 067,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,057 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,602 Prozent auf 4 074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 066,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 078,18 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,579 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 055,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 832,85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 733,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,24 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,08 Prozent auf 12,15 EUR), AIXTRON SE (+ 0,84 Prozent auf 39,73 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,06 Prozent auf 58,65 EUR), Infineon (-2,91 Prozent auf 62,80 EUR), JENOPTIK (-2,68 Prozent auf 42,78 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,15 Prozent auf 70,70 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 158,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 200 189 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,10 -2,66% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 27,06 2,27% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,80 -2,25% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 12,20 1,24% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 155,60 -3,23% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,98 2,22% freenet AG
Infineon AG 60,88 -4,93% Infineon AG
JENOPTIK AG 40,96 -6,06% JENOPTIK AG
SAP SE 186,68 -0,25% SAP SE
SMA Solar AG 58,55 -1,93% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,15 -8,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,65 -1,56% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,10 -2,03% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 038,98 -1,47%

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