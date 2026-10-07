SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Kursentwicklung
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07.10.2026 09:29:11
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück
Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,77 Prozent schwächer bei 4 067,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,057 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,602 Prozent auf 4 074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 066,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 078,18 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,579 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 055,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 832,85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 733,07 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,24 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,08 Prozent auf 12,15 EUR), AIXTRON SE (+ 0,84 Prozent auf 39,73 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,06 Prozent auf 58,65 EUR), Infineon (-2,91 Prozent auf 62,80 EUR), JENOPTIK (-2,68 Prozent auf 42,78 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,15 Prozent auf 70,70 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 158,60 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 200 189 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,10
|-2,66%
|Deutsche Telekom AG
|27,06
|2,27%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|112,80
|-2,25%
|Eckert & Ziegler
|12,20
|1,24%
|Elmos Semiconductor
|155,60
|-3,23%
|freenet AG
|22,98
|2,22%
|Infineon AG
|60,88
|-4,93%
|JENOPTIK AG
|40,96
|-6,06%
|SAP SE
|186,68
|-0,25%
|SMA Solar AG
|58,55
|-1,93%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|66,15
|-8,25%
|TeamViewer
|6,65
|-1,56%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,10
|-2,03%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 038,98
|-1,47%
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