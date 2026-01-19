Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Kursentwicklung 19.01.2026 12:26:38

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zurück

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zurück

Der TecDAX zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 2,07 Prozent auf 3 673,59 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 569,939 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,640 Prozent auf 3 727,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 751,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 670,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 727,11 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 566,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 656,37 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 3 586,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,36 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,26 Prozent auf 94,95 EUR), Nordex (+ 1,18 Prozent auf 32,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 27,21 EUR), freenet (+ 0,56 Prozent auf 28,48 EUR) und IONOS (+ 0,55 Prozent auf 27,45 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-4,91 Prozent auf 21,30 EUR), Siltronic (-4,80 Prozent auf 52,60 EUR), Drägerwerk (-4,01 Prozent auf 86,10 EUR), Bechtle (-4,00 Prozent auf 43,16 EUR) und Eckert Ziegler (-3,85 Prozent auf 15,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 643 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 230,166 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

