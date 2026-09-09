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Index im Blick 09.09.2026 12:26:50

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach

Am Mittwoch ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,35 Prozent schwächer bei 4 022,43 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 566,378 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,092 Prozent auf 4 032,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 022,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 047,63 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,129 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 4 068,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 005,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 626,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 185,66 EUR), CANCOM SE (+ 1,14 Prozent auf 22,25 EUR), ATOSS Software (+ 0,86 Prozent auf 93,70 EUR), Nemetschek SE (+ 0,57 Prozent auf 61,95 EUR) und Drägerwerk (+ 0,54 Prozent auf 110,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-3,69 Prozent auf 61,25 EUR), PVA TePla (-3,61 Prozent auf 30,48 EUR), JENOPTIK (-3,28 Prozent auf 40,06 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 37,25 EUR) und Infineon (-2,69 Prozent auf 56,88 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 871 715 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,27 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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