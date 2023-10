Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone

Am Montag gibt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,28 Prozent auf 2 789,47 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 420,585 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,193 Prozent fester bei 2 831,12 Punkten in den Handel, nach 2 825,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 789,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 853,98 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 019,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der TecDAX mit 3 302,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, lag der TecDAX bei 2 849,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 4,03 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 789,41 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 5,52 Prozent auf 21,80 EUR), HENSOLDT (+ 3,53 Prozent auf 28,14 EUR), Kontron (+ 1,65 Prozent auf 19,09 EUR), Nemetschek SE (+ 1,55 Prozent auf 68,28 EUR) und freenet (+ 1,53 Prozent auf 23,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-10,26 Prozent auf 30,62 EUR), Infineon (-5,73 Prozent auf 27,46 EUR), Sartorius vz (-5,21 Prozent auf 218,30 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,42 Prozent auf 34,60 EUR) und AIXTRON SE (-3,93 Prozent auf 26,87 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 916 736 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 146,236 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX weist die SMA Solar-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at