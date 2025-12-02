Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.12.2025 12:27:27
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 3 546,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 561,713 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 3 542,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 529,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 548,91 Zählern.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 634,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 457,74 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 1,44 Prozent auf 73,80 EUR), 1&1 (+ 1,04 Prozent auf 24,30 EUR), Infineon (+ 0,96 Prozent auf 35,74 EUR), HENSOLDT (+ 0,68 Prozent auf 66,65 EUR) und Nordex (+ 0,48 Prozent auf 25,24 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil JENOPTIK (-2,68 Prozent auf 18,54 EUR), Kontron (-1,56 Prozent auf 22,74 EUR), AIXTRON SE (-1,13 Prozent auf 17,00 EUR), Eckert Ziegler (-1,13 Prozent auf 15,74 EUR) und IONOS (-1,10 Prozent auf 26,95 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 575 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)