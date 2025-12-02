Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 3 546,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 561,713 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 3 542,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 529,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 548,91 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 634,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 457,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 1,44 Prozent auf 73,80 EUR), 1&1 (+ 1,04 Prozent auf 24,30 EUR), Infineon (+ 0,96 Prozent auf 35,74 EUR), HENSOLDT (+ 0,68 Prozent auf 66,65 EUR) und Nordex (+ 0,48 Prozent auf 25,24 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil JENOPTIK (-2,68 Prozent auf 18,54 EUR), Kontron (-1,56 Prozent auf 22,74 EUR), AIXTRON SE (-1,13 Prozent auf 17,00 EUR), Eckert Ziegler (-1,13 Prozent auf 15,74 EUR) und IONOS (-1,10 Prozent auf 26,95 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 575 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at