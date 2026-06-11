Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Performance im Blick
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11.06.2026 17:59:02
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,29 Prozent tiefer bei 3 927,92 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 549,650 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,121 Prozent schwächer bei 3 974,58 Punkten, nach 3 979,38 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 978,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 913,23 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,82 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.05.2026, einen Stand von 3 766,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, notierte der TecDAX bei 3 599,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 912,54 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,38 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 5,80 Prozent auf 23,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 168,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,70 Prozent auf 93,65 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 77,06 EUR) und Siltronic (+ 2,57 Prozent auf 87,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-6,85 Prozent auf 57,10 EUR), SAP SE (-6,55 Prozent auf 139,90 EUR), ATOSS Software (-4,50 Prozent auf 74,30 EUR), TeamViewer (-3,59 Prozent auf 5,37 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,42 Prozent auf 24,82 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 316 637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 180,621 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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