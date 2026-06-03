Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent tiefer bei 4 194,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 579,311 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,353 Prozent auf 4 221,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 236,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 184,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 222,90 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,123 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 697,16 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 03.03.2026, mit 3 617,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 867,61 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 15,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,41 Prozent auf 98,15 EUR), AIXTRON SE (+ 1,80 Prozent auf 58,96 EUR), Nagarro SE (+ 1,27 Prozent auf 41,36 EUR), 1&1 (+ 1,06 Prozent auf 23,85 EUR) und JENOPTIK (+ 0,64 Prozent auf 47,32 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-4,48 Prozent auf 6,07 EUR), CANCOM SE (-2,78 Prozent auf 28,00 EUR), Elmos Semiconductor (-2,43 Prozent auf 184,80 EUR), IONOS (-2,13 Prozent auf 29,44 EUR) und SAP SE (-1,88 Prozent auf 159,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 924 490 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,032 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at