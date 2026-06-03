Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.06.2026 12:27:05
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent tiefer bei 4 194,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 579,311 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,353 Prozent auf 4 221,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 236,21 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 184,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 222,90 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,123 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 697,16 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 03.03.2026, mit 3 617,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 867,61 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 15,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,41 Prozent auf 98,15 EUR), AIXTRON SE (+ 1,80 Prozent auf 58,96 EUR), Nagarro SE (+ 1,27 Prozent auf 41,36 EUR), 1&1 (+ 1,06 Prozent auf 23,85 EUR) und JENOPTIK (+ 0,64 Prozent auf 47,32 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-4,48 Prozent auf 6,07 EUR), CANCOM SE (-2,78 Prozent auf 28,00 EUR), Elmos Semiconductor (-2,43 Prozent auf 184,80 EUR), IONOS (-2,13 Prozent auf 29,44 EUR) und SAP SE (-1,88 Prozent auf 159,80 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 924 490 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,032 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11:49
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell (EQS Group)
|
11:49
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf (EQS Group)
|
11:46
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf (EQS Group)
|
11:46
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell (EQS Group)
|
02.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|XETRA-Handel: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)