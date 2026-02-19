1&1 Aktie
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus
Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent leichter bei 3 707,40 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 552,660 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,317 Prozent fester bei 3 733,63 Punkten in den Handel, nach 3 721,82 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 737,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 699,55 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 673,90 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Wert von 3 420,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 856,97 Punkten gehandelt.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,29 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 558,78 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 4,64 Prozent auf 57,55 EUR), Nemetschek SE (+ 1,14 Prozent auf 66,55 EUR), TeamViewer (+ 0,50 Prozent auf 4,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 32,53 EUR) und CANCOM SE (+ 0,42 Prozent auf 23,95 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil freenet (-9,67 Prozent auf 30,26 EUR), SMA Solar (-3,38 Prozent auf 33,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,65 Prozent auf 48,58 EUR), 1&1 (-2,28 Prozent auf 23,60 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,16 Prozent auf 127,00 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 137 320 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 193,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
