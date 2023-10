Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Am Montag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 2 974,40 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 432,108 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,185 Prozent auf 2 993,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 999,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 967,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 006,58 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 090,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 3 096,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, betrug der TecDAX-Kurs 2 730,39 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 2,33 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 10,64 Prozent auf 27,66 EUR), Nordex (+ 1,83 Prozent auf 10,31 EUR), SMA Solar (+ 1,63 Prozent auf 62,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 20,32 EUR) und United Internet (+ 0,49 Prozent auf 20,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,50 Prozent auf 35,01 EUR), MorphoSys (-3,41 Prozent auf 22,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,56 Prozent auf 77,76 EUR), Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 60,62 EUR) und AIXTRON SE (-2,33 Prozent auf 32,24 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 835 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 144,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die United Internet-Aktie verzeichnet mit 9,93 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

