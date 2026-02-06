ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

XETRA-Handel im Blick 06.02.2026 12:26:50

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Anleger in Frankfurt treten am Freitagmittag den Rückzug an.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,49 Prozent schwächer bei 3 610,41 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 535,304 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3 628,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 628,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 579,19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,628 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 3 751,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 498,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der TecDAX bei 3 827,76 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,383 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 558,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 3,27 Prozent auf 78,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,30 Prozent auf 46,20 EUR), United Internet (+ 0,73 Prozent auf 27,62 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,70 Prozent auf 114,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,69 Prozent auf 20,38 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Bechtle (-7,14 Prozent auf 39,00 EUR), Siemens Healthineers (-3,94 Prozent auf 40,92 EUR), CANCOM SE (-2,87 Prozent auf 25,35 EUR), Nagarro SE (-2,54 Prozent auf 61,35 EUR) und ATOSS Software (-2,17 Prozent auf 85,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 206 743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,107 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

