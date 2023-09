Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der TecDAX sank am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,96 Prozent) bei 2 967,56 Punkten ab. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 435,834 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 2 988,35 Zählern und damit 0,271 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 996,46 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 963,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 990,73 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 082,55 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.06.2023, den Stand von 3 133,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, lag der TecDAX noch bei 2 654,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,10 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 897,14 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,79 Prozent auf 76,60 EUR), Sartorius vz (+ 2,34 Prozent auf 323,20 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 37,39 EUR), Nagarro SE (+ 0,84 Prozent auf 66,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,15 Prozent auf 47,32 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,08 Prozent auf 36,40 EUR), ATOSS Software (-5,08 Prozent auf 199,80 EUR), SMA Solar (-4,92 Prozent auf 59,90 EUR), Nordex (-4,60 Prozent auf 11,10 EUR) und Energiekontor (-4,19 Prozent auf 77,80 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 940 863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 146,283 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die United Internet-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at