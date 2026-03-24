ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX im Blick
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24.03.2026 15:59:01
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab
Am Dienstag verliert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,99 Prozent auf 3 401,20 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,291 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,211 Prozent auf 3 428,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 435,36 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 436,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 376,64 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 3 715,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 586,84 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Stand von 3 778,30 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 6,16 Prozent ein. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 8,46 Prozent auf 54,10 EUR), Drägerwerk (+ 3,05 Prozent auf 91,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,71 Prozent auf 32,08 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,54 Prozent auf 23,78 EUR) und 1&1 (+ 1,30 Prozent auf 23,35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,44 Prozent auf 55,95 EUR), ATOSS Software (-4,36 Prozent auf 74,60 EUR), SAP SE (-4,30 Prozent auf 147,24 EUR), Nemetschek SE (-3,64 Prozent auf 66,15 EUR) und SMA Solar (-3,47 Prozent auf 36,74 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 857 540 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 179,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,30 zu Buche schlagen. Mit 7,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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