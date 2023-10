Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsende

Der TecDAX zeigte sich am Mittwochabend im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,10 Prozent tiefer bei 2 841,97 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 420,084 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 2 873,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 873,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 2 877,01 Punkte, das Tagestief hingegen 2 822,19 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,023 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 25.09.2023, bei 2 996,46 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, bei 3 261,55 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.10.2022, den Stand von 2 857,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 2,22 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 804,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 3,42 Prozent auf 27,51 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 20,49 EUR), Nemetschek SE (+ 1,15 Prozent auf 68,50 EUR), ADTRAN (+ 0,89 Prozent auf 6,82 USD) und Siemens Healthineers (+ 0,42 Prozent auf 47,83 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen CANCOM SE (-11,67 Prozent auf 21,64 EUR), United Internet (-5,34 Prozent auf 19,33 EUR), Sartorius vz (-4,43 Prozent auf 224,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,10 Prozent auf 75,38 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,09 Prozent auf 34,43 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 127 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 144,949 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die SMA Solar-Aktie präsentiert mit 9,87 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at