Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Am Mittwoch gibt der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,80 Prozent auf 3 597,19 Punkte nach. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 545,376 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,708 Prozent leichter bei 3 600,35 Punkten in den Handel, nach 3 626,02 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 622,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 568,23 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,93 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Wert von 3 607,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 562,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, stand der TecDAX noch bei 3 685,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,748 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 510,62 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,73 Prozent auf 33,60 EUR), AIXTRON SE (+ 6,54 Prozent auf 33,70 EUR), Siltronic (+ 3,92 Prozent auf 53,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,65 Prozent auf 55,45 EUR) und Nordex (+ 1,35 Prozent auf 43,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-6,22 Prozent auf 4,42 EUR), ATOSS Software (-3,52 Prozent auf 85,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,15 Prozent auf 24,02 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR) und Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 538 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 198,017 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at